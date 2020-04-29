Suudi Arabistan: "Riyad Anlaşması'na muhalif tüm adımların sonlandırılması gerekiyor"
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Suudi Arabistan: "Riyad Anlaşması'na muhalif tüm adımların sonlandırılması gerekiyor"

Suudi Arabistan yönetimi, Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması'na aykırı atılan tüm adımların sonlandırılması gerektiğini duyurdu.

Suudi Arabistan:
29.04.2020 03:54 | Son Güncelleme: 29.04.2020 03:54

Suudi Arabistan yönetimi, Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması'na aykırı atılan tüm adımların sonlandırılması gerektiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu tarafından yapılan ve ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada, Aden ve bazı güney illerinde GGK'nin sözde özerklik ve olağanüstü hal ilan etmesinden önceki duruma geri dönülmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) tarafından doğrudan destek alan ve uluslararası camia tarafından da memnuniyetle karşılanan Riyad Anlaşması'na muhalif tüm adımların sonlandırılması ve anlaşmanın acilen hayata geçirilmesi gerektiği" vurgulandı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin tek taraflı ilan ettiği ateşkesi 1 ay uzatmasının, Yemen halkının sıkıntılarını ramazan ayında hafifletme isteğini ve BM'nin kapsamlı çözüme varılması için sarf ettiği çabaların desteklendiğini gösterdiği aktarıldı.

Koalisyon güçleri geçen cuma, 23 Nisan'da süresi dolan 15 günlük tek taraflı ateşkesin BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in talebi üzerine 1 ay uzatıldığını duyurmuştu.

GGK ise 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde "özerklik" ilan ettiğini duyurmuştu. Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin açıkladığı özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti.

Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Riyad Anlaşması

GGK'ye bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı.

Atılan imzalara rağmen özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

Yemen hükümeti ile GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeni bir anlaşma daha imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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