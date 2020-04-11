Suudi Arabistan, ramazanda teravih namazlarını askıya alabilir
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Suudi Arabistan, Güncel

Suudi Arabistan, ramazanda teravih namazlarını askıya alabilir

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin devam etmesi durumunda, ramazanda teravih namazlarının askıya alınmasının muhtemel olduğunu duyurdu.

11.04.2020 03:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:04
Suudi Arabistan, ramazanda teravih namazlarını askıya alabilir

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin devam etmesi durumunda, ramazanda teravih namazlarının askıya alınmasının muhtemel olduğunu duyurdu.

İslami İşler Davet ve İrşat Bakan Vekili Muhammed el-Ukeyl, resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Yüksel Alimler Heyeti ve yönetimden aksine dair bir karar çıkmadıkça ramazanda teravih namazlarının askıya alınmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Haremeyni Şerifeyn İşleri Genel Başkan Vekili Ahmed el-Mansuri de aynı kanala yaptığı açıklamada, Mescid-i Haram'da teravih ve teheccüt namazlarının kılınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak yüksek konseyin bulunduğunu hatırlattı. Mansuri, buradan çıkacak tavsiyelerin ışığında durumun değerlendirilerek uygulamaya gidileceğini söyledi.

Suudi Arabistan koronavirüs salgınından korunma kapsamında 18 Mart'ta ülkede cemaatle namaz kılınmasını askıya almıştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 6 can kaybının daha yaşandığı ve hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye çıktığı belirtildi. Açıklamada, 856 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 3 bin 651'e ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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