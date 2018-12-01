Suudi Arabistan Prensi Selman, BM Genel Sekreteri ile Görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, G20 Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Arjantin'inde düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Buenos Aires'te bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres görüşmenin amacını, Yemen İç Savaşında müzakere masasına oturulması içi adım atılmasını sağlamak olduğunu söyledi. - BUENOS AIRES