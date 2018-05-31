Suudi Arabistan Prensesi Saud, Moda Dergisine Kapak Oldu

Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Suudi Arabistan'ın eski kralı Abdullah'ın kızı Prenses Hayfa Bint Abdullah el Saud, Vogue dergisine kapak oldu. Vogue'un Arap versiyonunda poz veren Prenses, Avrupai kıyafetleriyle dikkat çekti.

ARABA İÇİNDE POZ VERDİ

Ölen Suudi Kral Abdullah'ın kızı Saud, fotoğrafta kırmızı Cabriolet arabasının direksiyonu başında poz verdi. Bu karenin derginin kapağına taşınması, Suudi kadınlara önümüzdeki aydan itibaren araba kullanma izninin çıkmasıyla ilgili.

Dergide, Suudi kadınların 1990'lı yıllardan itibaren araba kullanma hakkı için mücadele ettiği belirtilirken, konuya uygun olarak çekilen temalı fotoğraflarda Prenses, otomobilin içerisinde poz verdi. Dergi kapağının bu versiyonunda "Araba kullanmanın gücü" ifadeleri yer aldı.