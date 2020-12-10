Suudi Arabistan, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kaydını onayladı
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Suudi Arabistan, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kaydını onayladı

10.12.2020 19:09 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:12
Suudi Arabistan, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kaydını onayladı

Suudi Arabistan, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ithalat ve kullanım için kaydını onayladı.

Suudi Arabistan, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ithalat ve kullanım için kaydını onayladı.

Suudi Arabistan İlaç ve Gıda Otoritesi'nden (SFDA) yapılan açıklamada, ilaç şirketi Pfizer'ın aşının Suudi Arabistan tarafından ithalatını ve kullanımını sağlamak için 24 Kasım'da gerçekleştirdiği başvurunun ardından bu adımın atıldığı kaydedildi.

SFDA'nın şartlar tamamlanır tamamlanmaz kayıt dosyalarını çeşitli yönlerden inceleme ve değerlendirme sürecine başladığı belirtilen açıklamada, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığının ithalat gereksinimleri tamamlandıktan sonra Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşının ülkeye teslim tarihi ve kullanımına başlanmasına ilişkin duyuru yapacağı belirtildi.

Suudi Arabistan'da son verilere göre, Kovid-19 kaynaklı can kaybı 6 bin 2'ye, vaka sayısı da 359 bin 274'e yükseldi.

Söz konusu aşı, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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