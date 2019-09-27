Suudi Arabistan petrole bağımlılığını azaltmak için turizme yöneldi, vize rejimi değişiyor
Suudi Arabistan ülkeye gelen turist sayısını artırmak için yeni vize rejimini uygulamaya başladı
27.09.2019 18:00
Suudi Arabistan ülkeye gelen turist sayısını artırmak için yeni vize rejimini uygulamaya başladı.
Ülkenin petrole bağımlı ekonomisini çeşitlendirmek isteyen Riyad yönetimi daha önceki yıllarda uygulanan katı kuralların bazılarını gevşetmeye başladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com