Suudi Arabistan petrole bağımlılığını azaltmak için turizme yöneldi, vize rejimi değişiyor

Suudi Arabistan petrole bağımlılığını azaltmak için turizme yöneldi, vize rejimi değişiyor

Suudi Arabistan ülkeye gelen turist sayısını artırmak için yeni vize rejimini uygulamaya başladı

27.09.2019 18:00
Suudi Arabistan petrole bağımlılığını azaltmak için turizme yöneldi, vize rejimi değişiyor

Suudi Arabistan ülkeye gelen turist sayısını artırmak için yeni vize rejimini uygulamaya başladı.


Ülkenin petrole bağımlı ekonomisini çeşitlendirmek isteyen Riyad yönetimi daha önceki yıllarda uygulanan katı kuralların bazılarını gevşetmeye başladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et