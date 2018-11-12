Suudi Arabistan Petrol Üretimini Düşürecek

İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe girmesinin ardından artan petrol fiyatlarına ilişkin tartışmada Suudi Arabistan petrol üretimini düşüreceğini açıkladı. ABD'nin üretimi artırarak fiyatlardaki yükselişi kontrol altına almak istediği biliniyor.

Suudi Arabistan artan petrol fiyatlarına rağmen günlük petrol üretimini düşüreceğini açıkladı. ABD ve Rusya petrol üretimini artırmaya devam edeceğini açıklarken Suudi Arabistan, Aralık ayında günlük üretim miktarını 500 bin varile çekeceğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Rusya'nın da aralarında bulunduğu 10 ülke imzaladığı anlaşma çerçevesinde dünyada toplam petrol arzını günlük 1 milyon varil artırmaya karar vermiş, Mayıs ayından bu yana sadece OPEC üyelerinin üretimi günlük 820 bin varile ulaşmıştı.Rusya ve ABD de Mayıs ayından bu yana rekor düzeyde üretim gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, petrol üretiminin artırılmasını ve petrol fiyatlarının düşürülmesini talep ediyor. Bu hafta, petrol fiyatları son sekiz ayın en düşük seviyesine gerileyerek 69,15 dolardan işlem gördü.

İran'a uygulanan yaptırımlar petrolü de kapsarken, Trump yönetimi ABD müttefiklerinin İran'dan petrol almamasını istiyor. İran'dan boşalan pazar payını Suudi Arabistan ve Rusya'nın doldurduğu görülüyor. İran bu duruma tepki gösteriyor.