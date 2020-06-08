Suudi Arabistan, petrol üretiminde temmuz sonrası gönüllü kesintiye gitmeyeceğini duyurdu
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Suudi Arabistan, petrol üretiminde temmuz sonrası gönüllü kesintiye gitmeyeceğini duyurdu

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, temmuz ayı sonrasında petrol üretiminde gönüllü kesintiye gitmeyeceklerini açıkladı.

Suudi Arabistan, petrol üretiminde temmuz sonrası gönüllü kesintiye gitmeyeceğini duyurdu
08.06.2020 20:01 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:15

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, temmuz ayı sonrasında petrol üretiminde gönüllü kesintiye gitmeyeceklerini açıkladı.

Enerji Bakanı Bin Selman, OPEC ve OPEC dışı üretici ülkelerin petrol ve enerji bakanlarıyla, basın mensuplarının katıldığı video konferans aracılığıyla düzenlenen basın toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bin Selman, "Suudi Arabistan yeni yapılan anlaşma uyarınca, petrol üretiminde gönüllü kesintiye temmuz sonuna kadar devam edecek ancak temmuz ayından sonra devam etmeyecek." dedi.

Suudi Arabistanlı Bakan, böylelikle üretimin iç piyasaya aktarılacağını kaydetti.

Yapılan anlaşma uyarınca Suudi Arabistan'ın günlük 8 buçuk milyon varil üretme imkanının olduğunu hatırlatan Bin Selman, gönüllü olarak üretimi 7 buçuk milyon varil sınırında tuttuklarını ifade etti.

Ne olmuştu?

OPEC ve OPEC dışı petrol üretici ülkelerden oluşan 23 ülkenin yer aldığı OPEC+ adlı grup, cumartesi günü aldığı kararla 30 Haziran'da süresi dolan 9,7 milyon varillik petrol kesintisi anlaşmasını temmuz sonuna kadar uzatma kararı almıştı.

OPEC+ ülkeleri, Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) toplantılarının Aralık 2020'ye kadar her ay düzenli olarak yapılacağını bildirirken, bu sayede OPEC ve OPEC dışı üye ülkelerin petrol üretim kesintisi miktarlarını daha yakından takip etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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