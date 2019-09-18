Suudi Arabistan: Petrol tesislerine saldırının İran destekli olduğu tartışma götürmez

18.09.2019 18:29

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Cumartesi günü petrol tesislerine düzenlenen saldırının "tartışma götürmez" bir şekilde İran destekli olduğunu söyledi.

Bakanlık sözcüsü Turki el Maliki, basın toplantısında yaptığı açıklamada, saldırının Yemen'den yapılmış olmasının mümkün olmadığını belirtti.

Maliki, saldırıda kullanılan 18 İHA ve 7 seyir (kruz) füzesinin çarpma yönünün, bu silahların Yemen'den fırlatılmadığını gösterdiğini kaydetti.

Saldırıda kullanılan insansız hava araçları ve füzelerin parçaları basın toplantısında sergilenerek bunların İran yapımı olduğu vurgulandı.

Saldırıları Yemen'deki İran destekli Husi milisleri üstlenmişti. Ancak ABD, saldırılarla ilgili İran'ı suçluyor. İran ise suçlamaları reddediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise saldırılara verilecek karşılıkla ilgili görüşmeler yapmak için Suudi Arabistan'a gidiyor.

Trump'tan 'yaptırımları artırma' talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e, İran'a "yaptırımları önemli ölçüde artırma" talimatı verdiğini söyledi.

Riyad, petrol tesislerine düzenlenen saldırıda kullanılan silahların İran yapımı olduğunu açıklamış, ancak daha önce doğrudan İran'ı suçlamamıştı.

Suudi Arabistan, ülkeye sınır olan Yemen'de, İran'ın desteklediği Husi milislerine karşı savaşan uluslararası bir koalisyonun liderliğini yapıyor.

Suudi Arabistan, petrol üretiminin bu ay sonunda normal seviyesine döneceğini açıkladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, "Eylül ayı sonunda günde 11 milyon varil petrol üretimi kapasitesine ulaşacaklarını" söyledi.

ABD: Füzeler İran'ın güneyinden fırlatıldı

ABD'de isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, saldırının İran'dan düzenlendiğini ve saldırıda kullanılan insansız hava araçları (İHA) ile füzelerin kalkış noktalarını tam olarak tespit ettiklerini açıklamıştı.

CBS televizyonuna Washington'dan konuşan üst düzey yetkililer, Cumartesi günü düzenlenen saldırıda 20'yi aşkın İHA ve seyir (kruz) füzelerinin kullanıldığını ve bunların İran'ın güneyinde bulunan Basra Körfezi'nin kuzey ucundan fırlatıldığını söyledi.

Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemleri ise Yemen'den gelecek saldırılara karşı güneye konuşlandırıldığı için bu saldırıları durduramadığı ifade edildi.

Cumartesi günü Suudi Arabistan'da Aramco şirketinin işlettiği Abkaik rafinerisi ve Khurais petrol sahasına yönelen füze saldırıları, krallığın petrol üretiminin yarıya düşmesine yol açmıştı.

İran: Saldırılırsa anında misilleme yaparız

İran, Washington'un iddialarını reddediyor.

Trump yönetimine yolladığı mektupta İran, saldırıdan sorumlu olmadığını ve kendisine yönelecek askeri bir saldırıya derhal ciddi misilleme yapacaklarını bildirdi.

ABD ile diplomatik ilişkileri kesilmiş olduğu için İran'in İsviçre büyükelçiliği üzerinden gönderilen resmi mektupta İran, kendilerine bir askeri saldırı olursa, buna yanıtlarının "saldırının kaynağıyla sınırlı olmayacağını" bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husi milisleri saldırıyı üstlenmiş, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının Yemen'deki Husi milisleri tarafından savunma amacıyla yapıldığını söylemişti.