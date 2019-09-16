Suudi Arabistan petrol tesisleri saldırısı ile ilgili soruşturmaya BM'yi davet etti

16.09.2019 23:45

Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler (BM) dahil olmak üzere uluslararası uzmanları Suudi Aramco'nun iki tesisine yapılan saldırı ile ilgili yürütülecek soruşturmaya katılmaya davet etti. Suudi Arabistan Dışişleri, diğer ülkeleri saldırının arkasında bulunanları kınamaya çağırdı.



İlk araştırmalarda elde edilen bulgulara göre Suudi Arabistan petrol üretiminin yarısından fazlasını etkileyen saldırılarda İran silahları kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle