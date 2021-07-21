Suudi Arabistan Pakistanlı 62 mahkumu iade etti

Pakistan Başbakanı Imran Khan, hükümetin geri dönüşleri için özel düzenlemeler yapmasının ardından Pakistanlı 62 mahkumun Kurban Bayramı öncesi Suudi Arabistan'dan iade alındığını duyurdu.

Pakistan Başbakanı Imran Khan, hükümetin geri dönüşleri için özel düzenlemeler yapmasının ardından Pakistanlı 62 mahkumun Kurban Bayramı öncesi Suudi Arabistan'dan iade alındığını duyurdu.

Suudi Arabistan'da tutuklu 62 Pakistanlı mahkum, Kurban Bayramı öncesi evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı. Pakistan Başbakanı Imran Khan yaptığı açıklamada, hükümetinin özel düzenlemeler yapmasının ardından ayarlanan özel bir uçuş ile Pakistanlı 62 mahkumun Kurban Bayramı öncesi Suudi Arabistan'dan iade alındığını duyurdu. Khan, "Talimatlarım üzerine fon ayarlandı ve özel bir uçuşla Suudi Arabistan'dan 62 mahkum geri getirildi. Böylelikle mahkumlar bayram için yeniden aileleriyle bir araya gelebilecek. Pakistanlılara yurtdışındaki hapishanelerde yardım etmek ve Pakistan'a dönmelerine destek olmak, hükümetimin halkımıza olan bağlılığıdır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mayıs ayında Başbakan Khan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ikili ilişkileri ve işbirliğini daha da güçlendirmenin yollarını tartışmak için heyet düzeyinde görüşmelerde bulunmuştu. Ayrıca toplantı sırasında iki ülke, enerji, medya, mahkum takası ve diğer alanlarda ikili işbirliğini geliştirmek için çok sayıda anlaşma imzalamıştı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı