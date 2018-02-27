Suudi Arabistan Ordusunda Deprem
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Suudi Arabistan Ordusunda Deprem

Suudi Arabistan'da yayımlanan kraliyet kararnamesiyle Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra birçok bakan yardımcısı ve üst düzey yetkili görevden alındı.

Suudi Arabistan'da yayımlanan kraliyet kararnamesiyle Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra birçok bakan yardımcısı ve üst düzey yetkili görevden alındı.

Kaynak: Euronews.com

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