Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Sana'ya yoğun hava saldırısı
İran destekli Husilere bağlı askeri kaynaktan alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarınca, Yemen'in başkenti Sana'daki harp okuluna 4, Sana Havalimanı yakınlarındaki Ed-Deylemi Hava Üssü'ne ise 5 hava saldırısı düzenlendi.
30.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:14
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin başkent Sana'ya yoğun hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
İran destekli Husilere bağlı askeri kaynaktan alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarınca Sana'daki harp okuluna 4, Sana Havalimanı yakınlarındaki Ed-Deylemi Hava Üssü'ne ise 5 hava saldırısı düzenlendi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com