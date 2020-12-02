Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Sana Havalimanına hava saldırısı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Uluslararası Sana Havalimanı'na ve Al-Dailami Hava Üssü'ne iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Uluslararası Sana Havalimanı'na ve Al-Dailami Hava Üssü'ne iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İran destekli Husilerin medyasına göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları Uluslararası Sana Havalimanı'na ve Al-Dailami Hava Üssü'ne iki hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı nedeniyle ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan, koalisyon güçlerinden saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Semiz