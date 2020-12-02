Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Sana Havalimanına hava saldırısı
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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Sana Havalimanına hava saldırısı

02.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:15

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Uluslararası Sana Havalimanı'na ve Al-Dailami Hava Üssü'ne iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Uluslararası Sana Havalimanı'na ve Al-Dailami Hava Üssü'ne iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İran destekli Husilerin medyasına göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları Uluslararası Sana Havalimanı'na ve Al-Dailami Hava Üssü'ne iki hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı nedeniyle ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan, koalisyon güçlerinden saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

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(Hamad Alnajjar/İHA)

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Sana Havalimanına hava saldırısı
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Sana Havalimanına hava saldırısı
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Sana Havalimanına hava saldırısı
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Sana Havalimanına hava saldırısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Semiz

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