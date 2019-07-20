Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan, Husi hedeflerine operasyon

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in başkenti Sana'da, Husilere ait askeri hedeflere operasyon başlattığı duyuruldu.

Suudi Arabistan'ın el-Ahbariye televizyonunun haberine göre, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husilere ait Sana'daki balistik füze depoları ve hava savunma bataryalarına yönelik operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Söz konusu askeri noktaların, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlara ait uçaklar için tehdit oluşturduğu aktarılan açıklamada, Sana'da yaşayan sivillere askeri noktalardan uzak durma çağrısı yapıldı.

Öte yandan koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Husilere ait 5 hava savunma noktası ile bir füze deposunun vurulduğunu aktardı.

Maliki, bu operasyonun, Husilerin hava savunma gücünün kırılması noktasında koalisyon tarafından daha önce gerçekleştirilen operasyonların devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havaalanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Serii, bugün Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'nde bulunan radar sistemi ve askeri noktalara Kasıf-2 tipi İHA'larla saldırı düzenlediklerini ifade etmişti.

Serii, son 12 saatte "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen halkını 25 hava saldırısıyla hedef aldığını" ileri sürmüştü.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA