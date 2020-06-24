Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'in Ebyen kentine ateşkes için gözlemciler gönderdi Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in güneyindeki Ebyen'e kapsamlı ateşkes için gözlemciler gönderdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in güneyindeki Ebyen'e kapsamlı ateşkes için gözlemciler gönderdi.

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, koalisyon güçleri, kapsamlı ateşkes için Ebyen'e gönderdiği gözlemcileri bölgede konumlandırmaya başladı.

Koalisyon güçleri ayrıca, Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) destek verdiği Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) ateşkese bağlı kalacağını ve Riyad Anlaşması'nın uygulanacağını duyurdu.

Yemen'in geçici başkenti Aden'in doğusunda yer alan Ebyen kenti, Aden'in yanı sıra stratejik Sokotra Adası ile güneydeki diğer bazı bölgeleri ele geçiren ve güney kesimin doğusuna ilerlemek isteyen BAE destekli GGK unsurları ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden hükümete bağlı güçler arasında haftalardır yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri önceki gün hükümetin ve GGK'nin, koalisyon güçlerinin kapsamlı ateşkes talebini kabul ettiğini ve Riyad Anlaşması'nın uygulanması konusunu görüşmek için Suudi Arabistan'da bir araya geleceklerini duyurmuş ancak toplantının tarihine ilişkin bilgi vermemişti.

Yemen hükümeti ile GGK arasındaki krizin sonlandırılması amacıyla 5 Kasım 2019'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: AA