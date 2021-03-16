Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Sana'da 43 Etiyopyalı göçmenin öldüğü yangınla ilgili Husileri suçladı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin, Yemen'in başkenti Sana'da 43 Etiyopyalı göçmenin hayatını kaybettiği yangında ağır ihlali bulunduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan koalisyonun açıklamasında, Sana'da Afrikalı göçmenlerin kaldığı gözaltı merkezinde 7 Mart'ta çıkan yangına atıfta bulunularak, Husilerin göçmenlere karşı ağır bir ihlale imza attığı ifade edildi.

Koalisyonun, 160 Afrikalı göçmenin Yemen hükümeti ile koordineli bir şekilde Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde hava yoluyla transferini kolaylaştırdığı belirtilen açıklamada, göçmenlerin ne zaman ve nereye transfer edildiğine dair bilgi verilmedi.

Sana'daki gözaltı merkezinde 7 Mart'ta çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 170 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler ise kontrol altında tuttukları başkent Sana'da göçmenlerin bulunduğu gözaltı merkezinde 7 Mart'ta çıkan yangında 43 Etiyopyalının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Yemen hükümeti olayla ilgili "şeffaf bir uluslararası soruşturma" talep ederken, Husilere yakınlığıyla bilinen Muvatına İnsan Hakları Örgütü de olaydan Husilerin sorumlu olduğunu bildirmişti.

Başta Somali ve Etiyopya olmak üzere Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, Yemen üzerinden Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine geçmeye çalışıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'in başkenti Sana, Eylül 2014'ten bu yana Husilerin kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu