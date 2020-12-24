Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon: Husilerin yerleştirdiği 4 deniz mayını imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husiler tarafından yerleştirildiği belirtilen 4 deniz mayınının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye televizyonunun haberine göre, koalisyon güçleri yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte İran yapımı 4 deniz mayını tespit edilip, imha edildi." ifadesini kullandı.

Deniz mayınlarının yerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, Husilerden konuya ait henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Zaman zaman Kızıldeniz'de deniz mayını imha edildiği yönünde açıklama yapan koalisyon güçleri, Husileri uluslararası deniz seyrüseferini tehdit etmek için mayın yerleştirmekle itham ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy