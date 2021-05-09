Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait bomba yüklü İHA'nın imha edildiğini açıkladı

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husi milislere ait bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husi milislere ait bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine bomba yüklü İHA gönderdiği ifade edildi.

İHA'nın imha edildiği belirtilen açıklamada, koalisyonun uluslararası insan hakları yasalarına uygun olarak sivilleri korumak için gerekli önlemleri aldığı ifade edildi.

Öte yandan, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Hamis Muşayt bölgesindeki Kral Halid Hava Üssü'nü İHA ile hedef aldıklarını kaydetti.

Koalisyon güçleri dün de Husilerin Hamis Muşayt bölgesine gönderdiği bomba yüklü İHA'yı imha ettiklerini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer