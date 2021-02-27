Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait balistik füze ve İHA'ları düşürdü

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 3 patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) ile bir balistik füzeyi etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 3 patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) ile bir balistik füzeyi etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

Koalisyon güçlerinin yazılı açıklaması, Suudi Arabistan'a ait El-İhbariyye kanalında yayınlandı.

Koalisyon güçleri tarafından Husi milislerin başkent Riyad'a gönderdiği bir balistik füzenin ve ülkenin güneyine atılan 3 İHA'nın imha edildiği duyurulan açıklamada, saldırılara ilişkin ayrıntı verilmedi.

Husiler tarafından da saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu