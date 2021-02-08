Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait patlayıcı yüklü İHA'yı düşürdü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) daha düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) daha düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan'a ait El-İhbariyye kanalının, koalisyon güçlerinden aktardığı habere göre, Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a patlayıcı yüklü bir İHA gönderdi.

Husilerin sivilleri hedef alarak uluslararası hukuku çiğnediği belirtilen haberde, son iki gün içinde Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan beşinci İHA'nın da etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Haberde İHA'nın fırlatıldığı bölgeye ilişkin detay verilmezken, Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Koalisyon güçleri, dün Husi milislerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü dört İHA'nın düşürüldüğünü açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar