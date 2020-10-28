Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon: Husilere ait 6 İHA'yı düşürdük

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü 6 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü 6 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, Koalisyon Güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husilere ait patlayıcı yüklü 6 İHA'nın imha edildiği belirtildi.

Söz konusu İHA'ların Suudi Arabistan'daki sivil yerleşim bölgelerine gönderildiği kaydedilen açıklamada, "Husilerin sivilleri hedef alma girişiminin içinde bulundukları çaresizliği anlattığı" ifade edildi.

Husilerden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği bugün Amerikan vatandaşlarını füze ve İHA saldırıları olasılığına karşı uyarmış ve tetikte olmalarını istemişti.

İran destekli Husiler 24 Ekim'de de Suudi Arabistan'ın güney kesimindeki Cazan ve Ebha kentlerindeki havaalanları ile Hamis Muşayt bölgesindeki üsse İHA'larla 3 saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Husiler bir gün sonra 25 Ekim'de de Hamis Muşayt'taki Kral Halid Hava Üssü'ne iki, ülkenin güneyine de bir saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer