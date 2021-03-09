Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait bir İHA'yı daha düşürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait bir İHA'yı daha düşürdü

09.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:51
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait bir İHA'yı daha düşürdü

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinin konuya ilişkin açıklamasını Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye kanalı yayımladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan Arap koalisyonunun açıklamasına göre, Husilerin ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt bölgesine gönderdiği bir İHA imha edildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya es-Seri dün yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını belirtmişti. Seri, önceki gün yaptığı açıklamada da, Ras Tanura Limanı'nda bulunan Saudi Aramco şirketi ile Demmam, Asir ve Cazan kentlerinde bulunan askeri hedeflerin 8 balistik füze ve 14 İHA'yla vurulduğunu ifade etmişti.

Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini sık sık hedef alan Husilerin son günlerde İHA'lar ve füzelerle düzenledikleri saldırıların arttığı gözlemleniyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Murat Balcı Hakan Yılmaz Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Mesut Bakkal Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait bir İHA'yı daha düşürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 11:16:40. #1.14#
title