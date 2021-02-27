Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdü
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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdü

27.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:30
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdü

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husi milislerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husi milislerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilerin İHA'larla ülkenin güneyindeki sivil yerleşim bölgelerini kasıtlı ve sistematik şekilde hedef aldığını, bunun bir savaş suçu olduğunu belirtti.

Maliki, Husilerin, Hamis Muşayt bölgesine gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'nın düşürüldüğünü kaydetti.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Koalisyon güçleri dün de Husiler tarafından Suudi Arabistan'a gönderilen patlayıcı yüklü 2 İHA ve bir balistik füzenin imha edildiğini açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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