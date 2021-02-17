Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait patlayıcı yüklü İHA'yı düşürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait patlayıcı yüklü İHA'yı düşürdü

17.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:56
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait patlayıcı yüklü İHA'yı düşürdü

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, iki gün içinde üçüncü defa İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, iki gün içinde üçüncü defa İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinin konuya ilişkin açıklamasını Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye kanalı yayımladı.

Açıklamada, Husi milislerin Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği bomba yüklü İHA'nın Yemen hava sahasında imha edildiği aktarıldı.

Husilerin sivillere saldırı girişimlerinin kasıtlı ve sistematik şekilde devam ettiği kaydedilen açıklamada, bu durumun "savaş suçu" olduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken, bu Husilerin son iki gün içinde üçüncü saldırısı oldu.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'larla Cazan ve Abha Havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Pervin Buldan Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Özdemir Meghan Markle
Spor Mesut Özil Metin Oktay Aykut Kocaman Osman Özköylü İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Şehit Süleyman Soylu Şampiyonlar Ligi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait patlayıcı yüklü İHA'yı düşürdü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 17:01:58. #1.15#
title