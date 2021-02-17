Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait patlayıcı yüklü İHA'yı düşürdü

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, iki gün içinde üçüncü defa İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, iki gün içinde üçüncü defa İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinin konuya ilişkin açıklamasını Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye kanalı yayımladı.

Açıklamada, Husi milislerin Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği bomba yüklü İHA'nın Yemen hava sahasında imha edildiği aktarıldı.

Husilerin sivillere saldırı girişimlerinin kasıtlı ve sistematik şekilde devam ettiği kaydedilen açıklamada, bu durumun "savaş suçu" olduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken, bu Husilerin son iki gün içinde üçüncü saldırısı oldu.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'larla Cazan ve Abha Havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu