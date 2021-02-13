Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdüğünü duyurdu
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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdüğünü duyurdu

13.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:04
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdüğünü duyurdu

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husiler tarafından atılan ve Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı hedef alan bomba yüklü bir İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

Söz konusu İHA'nın düşürüldüğü yer hakkında bilgi verilmeyen açıklamada, Husilerin İHA'larla sivil yerleşim bölgelerini kasıtlı ve sistematik bir şekilde hedef aldığı ifade edildi.

Yemen ordusu Marib'de operasyon başlattı

Öte yandan Yemen ordusuna ait "September Net" sitesinde yer alan haberde, Marib kentinde Heylan, El-Mahdara ve Sarvah cephelerinde Husilerin saldırılarının ardından geniş çaplı operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Haberde, söz konusu cephelerde çıkan çatışmalarda, Husilerin iki saha komutanının ve çok sayıda Husi milisin öldüğü aktarıldı.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha Havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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