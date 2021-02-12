Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait patlayıcı yüklü İHA'yı düşürdü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) daha düşürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) daha düşürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan koalisyon güçlerine ait açıklamada, Husilerin sivilleri hedef alarak uluslararası hukuku çiğnediği belirtildi.

İHA'nın nerede düşürüldüğüne dair ayrıntı paylaşılmazken, Husiler de konuyla ilgili şu ana kadar açıklama yapmadı.

Koalisyon güçleri, sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla 24 saat içinde Husiler tarafından gönderilen patlayıcı yüklü 3 İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu