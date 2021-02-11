Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin attığı balistik füzeyi imha etti

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt bölgesini balistik bir füzeyle hedef aldığı belirtildi.

Füzenin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, Husilerin insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle sivil yerleşim bölgelerini kasıtlı ve sistematik şekilde hedef aldığı kaydedildi.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar