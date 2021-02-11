Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin attığı balistik füzeyi imha etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin attığı balistik füzeyi imha etti

11.02.2021 21:11 | Son Güncelleme: 11.02.2021 21:15
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin attığı balistik füzeyi imha etti

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt bölgesini balistik bir füzeyle hedef aldığı belirtildi.

Füzenin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, Husilerin insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle sivil yerleşim bölgelerini kasıtlı ve sistematik şekilde hedef aldığı kaydedildi.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Meral Akşener Mustafa Destici Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Alişan Müge Anlı Buse Varol Hande Erçel
Spor Ali Koç Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Milli İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin attığı balistik füzeyi imha etti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 21:22:02. #1.16#
title