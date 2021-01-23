Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Riyad'da düşman bir hava unsurunun imha edildiğini duyurdu
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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Riyad'da düşman bir hava unsurunun imha edildiğini duyurdu

23.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:38
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Riyad'da düşman bir hava unsurunun imha edildiğini duyurdu

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Riyad'a gönderilen düşman bir hava unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Riyad'a gönderilen düşman bir hava unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'ın el-İhbariye televizyonunun haberine göre, koalisyon güçleri yaptığı açıklamada, Riyad semalarında "düşman bir hava unsurunun" tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu unsurun imha edildiği kaydedilirken, bunun ne olduğu ve nereden gönderildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan medyasında çıkan bazı haberlerde de, koalisyon güçlerinin imha ettiği hava unsurunun Husi milislerin Riyad'a gönderdiği roket olduğu bilgisi paylaşıldı.

Husilerden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'ın desteklediği Husiler, Suudi Arabistan'ın güney bölgelerine yönelik roket, balistik füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlerken, bu askeri operasyonların Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin saldırılarına cevap olarak gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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