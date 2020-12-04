Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdü
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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdü

04.12.2020 06:47 | Son Güncelleme: 04.12.2020 06:50
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdü

Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderilen Husi milislere ait patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA), düşürüldüğü bildirildi.

Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderilen Husi milislere ait patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA), düşürüldüğü bildirildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, ülkenin güneyine gönderilen bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

Maliki, İHA'nın, ülkenin güneyindeki sivillerin ve yerleşim bölgelerinin hedef alınması için kasıtlı gönderildiğine dikkati çekti. Açıklamada, İHA'nın Yemen'in hangi kentinden gönderildiğine ve güneyde hangi bölgeye düştüğüne dair bilgi verilmedi.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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