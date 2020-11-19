Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdü
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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdü

19.11.2020 01:13 | Son Güncelleme: 19.11.2020 01:16
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdü

Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderilen Husi milislere ait patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderilen Husi milislere ait patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, ülkenin güneyine gönderilen bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

İHA'ların Husiler tarafından sistematik olarak gönderildiğini belirten Maliki, ülkenin güneyindeki sivillerin ve yerleşim bölgelerinin kasıtlı hedef alındığına dikkati çekti.

Sözcü, İHA'nın Yemenin neresinden ve Suudi Arabistan'ın güneyindeki hangi kentine gönderildiğine ilişkin bilgi vermedi.

Koalisyon güçleri geçen cuma yaptığı açıklamada Husilerin fırlattığı 5 İHA'nın da düşürüldüğünü duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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