Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdü
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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdü

10.10.2020 11:27 | Son Güncelleme: 10.10.2020 11:31
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Maliki, söz konusu İHA'nın "sivilleri hedef alması yönünde sistemli ve kasıtlı şekilde gönderildiğini" ifade etti.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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