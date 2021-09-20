Suudi Arabistan, nükleer enerjinin 'barışçıl kullanımına bağlılığını' vurguladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suudi Arabistan, nükleer enerjinin "barışçıl kullanımına bağlılığını" vurguladı

AA / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel
Suudi Arabistan, nükleer enerjinin

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin nükleer enerjinin barışçıl kullanımı politikasına bağlılığını teyit etti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin nükleer enerjinin barışçıl kullanımı politikasına bağlılığını teyit etti.

Suudi Bakan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) 65. genel kurul toplantısında konuştu.

Suudi Arabistan'ın, ulusal atom enerjisi projesi de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda nükleer teknolojinin barışçıl kullanımını geliştirmek için çalıştığına işaret eden Bin Selman, ülkesinin barışçıl nükleer enerji projesini geliştirme konusunda UAEA'yla sıkı işbirliği içerisinde olduğunu belirtti.

Bin Selman, ülkelerin atom enerjisinin barışçıl kullanımlarından yararlanma ve nükleer tehditlerin olmadığı güvenli bir ortamda doğal kaynaklarını işletme haklarının korumasıyla birlikte Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) uymaları gerektiğini kaydetti.

Anlaşmanın hükümlerini yerine getirmek adına uluslararası toplumu, pratikte tam olarak nükleer silahsızlanma olan nihai hedefe ulaşmaya çağıran Bin Selman, İran'ın nükleer programa uymamasından ve nükleer programının şeffaf olmamasından endişe ettiğini belirtti.

Bin Selman, Orta Doğu'da nükleer silahın yayılmasının engellenmesi; Orta Doğu'nun ve dünyanın güvenliğini tehdit eden İsrail nükleer silah tehlikesiyle mücadele edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Suudi Arabistan barışçıl kullanım hedefiyle yaklaşık 4 yıl önce ulusal atom enerjisi projesi kurma fikrini gündeme getirmişti. Projenin, bir tanesi 1200 ila 1600 megavat elektrik kapasitesine sahip olduğu tahmin edilen büyük nükleer reaktörlerden oluştuğu ifade edilmişti.

AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Özge Özpirinçci
Spor Burak Elmas Alex Teixeira Şenol Güneş
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Ekrem İmamoğlu Sultan Selim Muhammed Ali Fatih Erbakan Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Suudi Arabistan, nükleer enerjinin 'barışçıl kullanımına bağlılığını' vurguladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 20:41:37. #1.11#