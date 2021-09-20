Suudi Arabistan, nükleer enerjinin "barışçıl kullanımına bağlılığını" vurguladı

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin nükleer enerjinin barışçıl kullanımı politikasına bağlılığını teyit etti.

Suudi Bakan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) 65. genel kurul toplantısında konuştu.

Suudi Arabistan'ın, ulusal atom enerjisi projesi de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda nükleer teknolojinin barışçıl kullanımını geliştirmek için çalıştığına işaret eden Bin Selman, ülkesinin barışçıl nükleer enerji projesini geliştirme konusunda UAEA'yla sıkı işbirliği içerisinde olduğunu belirtti.

Bin Selman, ülkelerin atom enerjisinin barışçıl kullanımlarından yararlanma ve nükleer tehditlerin olmadığı güvenli bir ortamda doğal kaynaklarını işletme haklarının korumasıyla birlikte Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) uymaları gerektiğini kaydetti.

Anlaşmanın hükümlerini yerine getirmek adına uluslararası toplumu, pratikte tam olarak nükleer silahsızlanma olan nihai hedefe ulaşmaya çağıran Bin Selman, İran'ın nükleer programa uymamasından ve nükleer programının şeffaf olmamasından endişe ettiğini belirtti.

Bin Selman, Orta Doğu'da nükleer silahın yayılmasının engellenmesi; Orta Doğu'nun ve dünyanın güvenliğini tehdit eden İsrail nükleer silah tehlikesiyle mücadele edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Suudi Arabistan barışçıl kullanım hedefiyle yaklaşık 4 yıl önce ulusal atom enerjisi projesi kurma fikrini gündeme getirmişti. Projenin, bir tanesi 1200 ila 1600 megavat elektrik kapasitesine sahip olduğu tahmin edilen büyük nükleer reaktörlerden oluştuğu ifade edilmişti.