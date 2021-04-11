Suudi Arabistan, Mısır ve Irak'ta Ramazan'ın ilk günü Salı
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Suudi Arabistan, Mısır ve Irak'ta Ramazan'ın ilk günü Salı

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Suudi Arabistan, Mısır ve Irak'ta Ramazan'ın ilk günü Salı

Suudi Arabistan, Mısır ve Irak'ta Ramazan ayının ilk gününün salı günü olduğu duyuruldu.

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Suudi Arabistan, Mısır ve Irak'ta Ramazan ayının ilk gününün salı günü olduğu duyuruldu.

Ramazan ayına sayılı günler kala birçok Müslüman ülkede Ramazan'ın ilk günü belli oldu. Mısır Dar Al Iftaa tarafından yapılan açıklamada, bugünkü gün batımının ardından salı gününün Mısır'da Ramazan ayının ilk günü olduğu duyuruldu.

Irak Sünni Vakıf Dairesi tarafından yapılan açıklamada ise salı gününün ülkede Ramazan ayının ilk günü olduğu aktarılarak, "Yarın Şaban ayının tamamlanması ve önümüzdeki salı Ramazan ayının ilk günü" denildi.

Suudi Arabistan tarafından yapılana açıklamada, Rüyet-i Hilal'in görülemediği, yarın Şaban ayının tamamlanması ile Salı gününün Ramazan ayının ilk günü olacağı duyuruldu.

(Raed Mah'D Khalil Subaih/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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