Suudi Arabistan, Mescid-i Haram'da elinde bıçak taşıyan ve slogan atan birinin gözaltına alındığını duyurdu

Suudi Arabistan, Mescid-i Haram'da elinde bıçak taşıyan ve "terör örgütlerini destekleyici" sloganlar atan bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Suudi Arabistan, Mescid-i Haram'da elinde bıçak taşıyan ve "terör örgütlerini destekleyici" sloganlar atan bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haberde, ismi verilmeyen Mekke polis sözcüsünün Mescid-i Haram'da meydana gelen olaya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Polis sözcüsü açıklamasında, ikindi namazından sonra Harem-i Şerif'teki güvenlik güçlerinin elinde beyaz kesici bir alet taşıyan ve terör örgütlerini destekleyen sloganlar atan bir kişiyi gözaltına aldığını belirtti.

Sözcü ayrıca, söz konusu kişi hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını kaydetti.

Suudi Arabistan medyasındaki haberlerde de olay anında çekildiği belirtilen bir videoya yer verildi.

Videoda, Suudi Arabistan geleneksel kıyafetleri giymiş birisinin elinde bir bıçak tutarak terör örgütü DAEŞ'i destekleyen sloganlar attığı görülüyor.

Suudi Arabistan, Haziran 2017'de, Mescid-i Haram ve umrecilerin güvenliğini hedef alabilecek eylemleri engellemeye yönelik Cidde'de ve Mekke'de bazı hücre evlerine baskın düzenlendiğini ve biri kadın 5 teröristin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa M. M. Haboush