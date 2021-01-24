Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Halifi görevden alındı
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Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Halifi görevden alındı

24.01.2021 23:39 | Son Güncelleme: 24.01.2021 23:42
Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Halifi görevden alındı

Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ahmed el-Halifi görevden alınarak, yerine Fehd el-Mubarek atandı.

Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ahmed el-Halifi görevden alınarak, yerine Fehd el-Mubarek atandı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz, bir dizi kararname yayımladı.

Kral Selman, kararnameyle Merkez Bankası Başkanı Halifi'yi görevden alarak, yerine Mubarek'i atadı.

Kararnameyle ayrıca, İskan Bakanlığı ile Belediye ve Köy İşleri Bakanlığı birleştirilerek, bakanlığın ismi "Belediye ve Köy İşleri ve İskan Bakanlığı" olarak değiştirildi, Macid bin Abdullah el-Hakil buraya bakan olarak atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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