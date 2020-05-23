Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 379'a, Kuveyt'te 148'e, Katar'da ise 21'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 379'a, Kuveyt'te 148'e, Katar'da ise 21'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 379'a yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, 2 bin 442 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 70 bin 161'e çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 41 bin 236 olduğu kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede toplam can kaybının 148'e çıktığı bildirildi.

Tespit edilen yeni 900 vaka ile toplam vaka sayısının 20 bin 464'e yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 5 bin 747'ye ulaştığı bilgisi verildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ülkede Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 1732 yeni vakanın tespit edildiği aktarıldı.

Son verilere göre ülkedeki toplam can kaybının 21, vaka sayısının 42 bin 213 olduğu kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 8 bin 513'e çıktığı belirtildi.

Kaynak: AA