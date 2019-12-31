Suudi Arabistan-Kuveyt arasında yeni dönem: Tarafsız bölge anlaşması

31.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:08

Uzmanlar, Kuveyt ile Suudi Arabistan'ın ortak petrol sahalarının bulunduğu "tarafsız bölgede" yeniden petrol çıkartmak için imzaladığı tarihi anlaşmanın petrol piyasaları açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kuveyt ile Suudi Arabistan, 24 Aralık Salı günü tarafsız bölge ve bu bölgeye sınır Mağmura bölgesinin taksimi için hazırlanan ek protokole imza attı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, tarafsız bölgeden çıkarılacak petroldeki hissesinin, uluslararası pazarlara petrol tedarik seviyesini etkilemeyeceğini, bu miktarın günlük 9.777 varil düzeyinde kalacağını söyledi.

Kuveyt ile Suudi Arabistan arasındaki tarafsız bölgede bulunan El-Hafci ve El-Vefra petrol sahalarının günlük 500-600 bin varil üretim kapasitesi bulunuyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi iki ülke, 2014'te çevresel nedenlerle Hafci'yi, 2015'te de işletmede yaşanan engeller nedeniyle de Vefra'yı kapatmıştı.

Zamanlama açısından önemli

AA muhabirine konuşan analist Muhammed eş-Şatti, "Özellikle OPEC'in gelecek yılın ilk çeyreğinde arz kesintisine gitmeyi hedeflediği bir ortamda, tarafsız bölgede yeniden üretime dönülmesi, petrol piyasaları açısından önemli." dedi.

Tarafsız bölgede yeniden üretime başlanmasının petrol gelirlerine doğrudan yansıyacağını ve her iki ülkenin ekonomisine fayda sağlayacağını söyleyen Şatti, üretimin her iki taraf arasında eşit şekilde bölüşüleceğini, üretimin çoğunu ağır ham petrolün oluşturacağını kaydetti.

Şatti, bölgede tam üretim kapasitesine kademeli olarak geçilmesini beklediğini ancak bunun piyasadaki petrol dengesi aleyhine olmayacağını belirtti.

Petro sahalarını rahatlatacak

Küresel petrol piyasası analisti Ahmed Hasan Kerm ise "Tarafsız bölgede yeniden petrol üretimine başlanması, petrol arzının artırılması anlamına gelmiyor ama bu, iki ülkenin petrol sahalarının rahatlatılması için iyi bir fırsat olabilir." diye konuştu.

Kerm, anlaşmanın, Kuveyt'in 2040 petrol stratejisinin gerçekleştirilmesine ve halihazırda 2.8 milyon varil olan üretiminin 4 milyon varile çıkarılmasına yardımcı olacağına ve küresel talebin artması durumunda başvurulabilecek fazladan bir enerji kaynağı olacağına işaret etti.

İsteklerle hedefler aynı düzeyde olmalı

Kuveyt Petrol Bakanı Halid el-Fadıl yaptığı yazılı açıklamada, Saudi Arabistan Chevron şirketi ile Kuveyt Körfez Petrol şirketinin istek düzeyinin, iki ülkenin, Hafci ve Vefra petrol sahalarında üretimi yeniden başlatma yönündeki hedefleriyle uyuşması gerektiğini dile getirmişti.

Fadıl, tarafsız bölgede petrol üretiminin yeniden başlamasının iki ülke ekonomisine fayda sağlayacağını aktarmıştı.

Kuveyt Körfez Petrol Şirketi CEO'su Abdullah es-Sumayti ise ortak operasyon ekibinin, söz konusu bölgede petrol üretimine yeniden başlamak için hazır olduğunu dile getirmişti.

Kaynak: AA