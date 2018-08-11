Suudi Arabistan Kurban Bayramı'nın 21 Ağustos'ta Başlayacağını Açıkladı

Suudi Arabistan hilalin görülmesi sonucu, Kurban Bayramı'nın 1'inci gününün 21 Ağustos'a denk geleceğini duyurdu.

Suudi Arabistan bugün yaptığı açıklamada, Zilhicce ayının başladığına işaret eden hilalin görüldüğünü bu sebeble yarının Zilhicce'nin birinci günü olacağını duyurdu. Açıklamaya göre, hilalin görülmesi ile birlikte, 20 Ağutosun Arefe günü, 21 Ağustos'un ise Kurban Bayramı'nın 1'inci günü sayılacağı kaydedildi. Türkiye'de de Kurban Bayramı'nın ilk günü 21 Ağustos. - RİYAD