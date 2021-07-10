Suudi Arabistan Krallığı ve Eritre Devleti'ne gerçekleştirilen büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
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Suudi Arabistan Krallığı ve Eritre Devleti'ne gerçekleştirilen büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Suudi Arabistan Krallığı ve Eritre Devleti'ne gerçekleştirilen büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Suudi Arabistan Krallığı'na ve Eritre Devleti'ne gerçekleştirilen büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Suudi Arabistan Krallığı'na ve Eritre Devleti'ne gerçekleştirilen büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar göre, ; Suudi Arabistan Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdoğan Kök, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince merkeze alındı. Kök'ün yerine ise Suudi Arabistan Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Fatih Ulusoy atandı.

Kararda, Eritre Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Ahmet Demirok'un atandığı ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Suudi Arabistan Krallığı ve Eritre Devleti'ne gerçekleştirilen büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de - Haberler
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