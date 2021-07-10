Suudi Arabistan Krallığı ve Eritre Devleti'ne yapılan büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

SUUDİ Arabistan Krallığı'na ve Eritre Devleti'ne yapılan büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

SUUDİ Arabistan Krallığı'na ve Eritre Devleti'ne yapılan büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre; Suudi Arabistan Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdoğan Kök, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince merkeze alındı. Kök'ün yerine ise Suudi Arabistan Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Fatih Ulusoy atandı. Kararda, Eritre Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Ahmet Demirok'un atandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci