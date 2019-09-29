Suudi arabistan kralının kişisel koruması öldürüldü

29.09.2019 11:52

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un kişisel koruması Tümgeneral Abdülaziz al-Fagham, vurularak öldürüldü. Fagham'ın bir arkadaşını ziyaret ettiği ve tartışma sonucu silahla vurularak öldüğü açıklandı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un kişisel koruması olan Tümgeneral Abdülaziz al-Fagham, Cidde'de bir arkadaşının evini ziyaret etti. Arkadaşı olduğu belirtilen Mamdouh bin Meshaal Al Ali ile tartışan Fegham, Al Ali tarafından silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Fegham, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Al Ali'nin polise teslim olmayı reddetmesi üzerine çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi ve bir Filipin vatandaşının yaralandığı açıklandı. Al Ali ise güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Kaynak: DHA