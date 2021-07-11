Suudi Arabistan Kralı ile Umman Sultanı bir araya geldi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık ikili ilişkileri görüştü.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık ikili ilişkileri görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Umman Sultanı Bin Tarık, 2 günlük ziyaret için Suudi Arabistan'a geldi.

Kral Selman, ülkesini ziyaret eden Umman Sultanı ile ülkenin kuzeyindeki Neom Sarayı'nda görüştü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da hazır bulunduğu görüşmede, ikili ilişkiler ve iş birliğini geliştirme yolları masaya yatırıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Umman Sultanının ziyareti, iki ülkenin aralarındaki koordinasyon seviyesini arttırma ve özellikle ekonomi alanında ikili iş birliğini güçlendirme isteğini yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Eski Umman Sultanı Kabus bin Said'in hayatını kaybetmesinin ardından 11 Ocak 2020'de yerine geçen Heysem bin Tarık, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran