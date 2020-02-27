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Suudi Arabistan Kovid-19 nedeniyle umre ziyaretlerini askıya aldı

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

27.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:32
Suudi Arabistan Kovid-19 nedeniyle umre ziyaretlerini askıya aldı

, yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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