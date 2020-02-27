Suudi Arabistan Kovid-19 nedeniyle umre ziyaretlerini askıya aldı
Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.
27.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:32
Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.
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Kaynak: Dunya.com