Suudi Arabistan Kovid-19 nedeniyle BAE, Arjantin ve Güney Afrika'ya uyguladığı seyahat yasağını kaldırdı
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Suudi Arabistan Kovid-19 nedeniyle BAE, Arjantin ve Güney Afrika'ya uyguladığı seyahat yasağını kaldırdı

Suudi Arabistan Kovid-19 nedeniyle BAE, Arjantin ve Güney Afrika'ya uyguladığı seyahat yasağını kaldırdı
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Güney Afrika ve Arjantin'e yönelik seyahat yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Güney Afrika ve Arjantin'e yönelik seyahat yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu 3 ülkeye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan yasağın bugün yerel saatle 11.00'den itibaren kaldırılması yönünde karar alındığı ifade edildi.

Bu üç ülkeden gelenlerin Suudi Arabistan'a giriş yapabileceği, Suud vatandaşlarının da bu ülkelere gidebileceği aktarılan açıklamada, söz konusu kararın, Kovid-19'la ilgili gelişmeleri takip eden sağlık kurumlarının yönlendirmeleri ve dünyadaki salgın durumuna göre alındığı kaydedildi.

Suudi Arabistan temmuz ayında salgın nedeniyle BAE, Vietnam ve Etiyopya ile karşılıklı seferlerin askıya alındığını duyurmuştu.

Riyad yönetimi şubat ayında ise ülke vatandaşları, diplomatlar, sağlık çalışanları ve aileleri istisna tutularak, BAE, Arjantin ve Güney Afrika'nın da aralarında olduğu 20 ülkeden Suudi Arabistan'a girişleri yasaklamıştı.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 vakalarında azalma görülüyor. Ülkede bugün salgın nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetmiş, 138 kişi enfekte olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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