Suudi Arabistan, Kovid-19'dan dolayı girişleri askıya alınan ülke vatandaşlarının vize ve oturum sürelerini uzattı
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Suudi Arabistan, Kovid-19'dan dolayı girişleri askıya alınan ülke vatandaşlarının vize ve oturum sürelerini uzattı

Suudi Arabistan, Kovid-19'dan dolayı girişleri askıya alınan ülke vatandaşlarının vize ve oturum sürelerini uzattı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasından dolayı girişi askıya alınan ülke vatandaşlarının oturum ve vizelerinin uzatılması yönünde talimat verdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasından dolayı girişi askıya alınan ülke vatandaşlarının oturum ve vizelerinin uzatılması yönünde talimat verdi.

Suudi Arabistan resmi ajansının (SPA) Oturum İdaresi kaynaklı haberinde, Kovid-19'un sebep olduğu olumsuz etkilerin giderilmesi amaçlı bazı yeni kararlar alındığı belirtildi.

Kraliyet tarafından vize ve oturum işlemlerine dair alınan kararlar şu şekilde:

"Çıkış ve giriş vizesi olup yurt dışında olan oturum sahibi yabancıların oturum ve vize sürelerinin, halihazırda yurt dışında bulunan oturum sahiplerinin oturum kimliklerinin ve yurt dışından ülkeyi ziyaret edeceklerin ziyaret vizelerinin 2 Haziran'a kadar uzatılması."

Haberde söz konusu vize ve oturumların uzatılması yönündeki kararın yalnızca Kovid-19 nedeniyle girişi askıya alınmış ülke vatandaşlarına ilişkin olduğu kaydedildi.

Söz konusu uzatma işlemlerinin elektronik ortamda yapılacağı herhangi bir resmi kuruma gidilmesinin gerekmediği ve bu işlemler için herhangi bir ücret ödenmeyeceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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