Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini askıya aldığını duyurdu
Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini askıya aldığını duyurdu.
27.02.2020 02:49 | Son Güncelleme: 27.02.2020 02:49
Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini askıya aldığını duyurdu - RİYAD
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Kaynak: İHA