Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini askıya aldığını duyurdu
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Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini askıya aldığını duyurdu

Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini askıya aldığını duyurdu.

27.02.2020 02:49 | Son Güncelleme: 27.02.2020 02:49
Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini askıya aldığını duyurdu

, koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini askıya aldığını duyurdu - RİYAD

Kaynak: İHA

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