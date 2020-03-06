Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle Kabe'nin etrafındaki tavaf alanını kapattı
Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kabe'deki tavaf ve sa'y alanlarının kapatılacağını, Mescid-i Haram'da sadece namaz kılınacağını duyurdu.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kabe'nin içinde bulunduğu Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin işleyişinden sorumlu genel kurul yetkilileri Kovid-19'a yönelik önlemlere ilişkin bilgi verdi. Euronews.com'da Görüntüle
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