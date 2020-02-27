Suudi Arabistan koronavirüs (Covid-19) sebebiyle umre ziyaretlerini askıya aldı
Suudi Arabistan koronavirüs sebebiyle umre ziyaretlerini askıya aldı. Mekke ve Medi'ye giriş ve çıkışlar da kapatıldı.
27.02.2020 09:33 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:33
Suudi Arabistan yönetimi yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Mekke ve Medine'ye giriş çıkışları yasaklayarak, umre ziyaretlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com