Suudi Arabistan koronavirüs (Covid-19) sebebiyle umre ziyaretlerini askıya aldı
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Suudi Arabistan koronavirüs (Covid-19) sebebiyle umre ziyaretlerini askıya aldı

Suudi Arabistan koronavirüs sebebiyle umre ziyaretlerini askıya aldı. Mekke ve Medi'ye giriş ve çıkışlar da kapatıldı.

27.02.2020 09:33 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:33
Suudi Arabistan koronavirüs (Covid-19) sebebiyle umre ziyaretlerini askıya aldı

yönetimi yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ve Medine'ye giriş çıkışları yasaklayarak, umre ziyaretlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.


Orta Doğu ülkelerinde çoğunluğu İran'da olmak üzere bugüne kadar 220 koronavirüs vakası görülmüştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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