Suudi Arabistan korona virüsü nedeniyle umre ziyaretlerini askıya aldı
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Suudi Arabistan korona virüsü nedeniyle umre ziyaretlerini askıya aldı

Suudi Arabistan, korona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm umre ziyaretlerini geçici olarak askıya aldı.

27.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:52
Suudi Arabistan korona virüsü nedeniyle umre ziyaretlerini askıya aldı

, korona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm umre ziyaretlerini geçici olarak askıya aldı.


Suudi Arabistan tarafından yaptığı açıklamada, korona virüsünün yayılmasından endişe duyulması nedeniyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Açıklamada, Suudi Arabistan'da yaşayanlara ve ülkeyi ziyaret etmek isteyenlere "azami koruma sağlamak" için kısıtlamaların getirildiği duyuruldu.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü nedeniyle dünya genelinde toplam vaka sayısı 80 bini aştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 746'yı geçti. - RİYAD

Kaynak: İHA

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